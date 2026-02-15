Gewalttaten: Drei Messerangriffe trüben Karnevalsstimmung

Schon in der Nacht zu Freitag war ein anderer 20 Jahre alter Mann in Grefrath am Rande einer Karnevalsparty niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm einen 16-Jährigen als Tatverdächtigen fest, er kam wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag vor den Haftrichter. Er hat die afghanische Staatsangehörigkeit. Die Tat hatte sich kurz vor Mitternacht auf einem Parkplatz neben einem Eissportzentrum ereignet, in dem Hunderte Menschen in einem Festzelt eine Karnevalsfeier an Altweiber besucht hatten.