Gewalttat Wann wird ein Patient aus der Psychiatrie entlassen?

Gratwanderung zwischen Sicherheit und Freiheit

"Eine akute Fremdgefährdung liegt dann vor, wenn ein Patient beispielsweise sagt "Ich kenne jemanden, der mir Böses will und ich werde mich verteidigen" oder "Ich werde mich rächen"", erklärt Gouzoulis-Mayfrank. Eine Eigengefährdung sei akut, wenn klar sei, dass sich ein Patient etwas antun wolle. "In diesen Fällen kann man einen Menschen auch unfreiwillig in der Psychiatrie behalten – sofern ein Gericht die Rechtmäßigkeit der Unterbringung bestätigt."