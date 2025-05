Hamburg - Nach der Messerattacke auf einem Bahnsteig am Hamburger Hauptbahnhof soll die mutmaßliche Täterin heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Das teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht mit. Die 39-jährige Verdächtige befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam, wie die Polizei mitteilte. Die Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.