Ingolstadt (dpa/lby) - Ein Mann soll auf offener Straße in der Ingolstädter Altstadt mit einem Messer auf seine Partnerin eingestochen haben. Die 27-Jährige kam in ein Krankenhaus und ist derzeit außer Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen den 35-jährigen mutmaßlichen Täter noch vor Ort fest. Gegen ihn wird wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Passanten, die die Tat gesehen hatten, wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut.