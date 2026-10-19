Gewalttat: Mädchen auf Reiterhof getötet - Verteidiger für Freispruch

Würzburg (dpa/lby) - Mehr als 32 Jahre nach der gewaltsamen Tötung einer 13-Jährigen auf einem Reiterhof in Unterfranken hat die Verteidigung eines Mordverdächtigen auf Freispruch plädiert. Hilfsweise sei das Verfahren einzustellen, falls die Kammer zu dem Schluss komme, dass sich der Angeklagte zwar strafbar gemacht habe, jedoch nicht wegen Mordes, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Würzburg über die Worte der Verteidiger aus der nicht öffentlichen Verhandlung mit. Alle Taten außer Mord sind bereits verjährt.