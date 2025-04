Die Leichen waren am Freitag in den frühen Morgenstunden in dem 1.300-Einwohner-Ort bei Erfurt aufgefunden worden. Ermittler gehen bislang davon aus, dass der Mann seine Frau, zwei Kinder und sich selbst umgebracht hat. Ob der Polizeibeamte dafür seine Dienstwaffe verwendet hat, sei weiterhin Gegenstand von Ermittlungen. Die dafür nötigen ballistischen Untersuchungen seien bis jetzt nicht abgeschlossen.