Gewalttat in Partnerregion: Betroffenheit in Thüringen über tödliche Schüsse in Krakau

Erfurt (dpa/th) - Das Gewaltverbrechen mit mehreren Toten im polnischen Krakau hat auch in dessen deutscher Partnerregion Thüringen Entsetzen ausgelöst. Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) äußerte sich betroffen über die Tat. "Die schrecklichen Nachrichten aus Krakau erschüttern mich zutiefst", erklärte er. "Gerade in diesen schweren Stunden stehen wir fest an der Seite unserer polnischen Freunde." Thüringen und die polnische Woiwodschaft Kleinpolen (Małopolska), deren Zentrum Krakau ist, verbindet seit 1997 eine Regionalpartnerschaft.