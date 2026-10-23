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Gewalttat in Oberbayern Zwei Verletzte nach Angriff in Regionalzug

In einem Regionalzug zwischen zwei Münchner Bahnhöfen eskaliert eine Auseinandersetzung. Ein 32-Jähriger erleidet mehrere Knochenbrüche im Gesicht.

Gewalttat in Oberbayern: Zwei Verletzte nach Angriff in Regionalzug
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Bei einer Auseinandersetzung in einem Regionalzug zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und dem Ostbahnhof sind zwei Männer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa

München (dpa/lby) - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Regionalzug in München sind zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Ein 32-Jähriger erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht, wie die Bundespolizei mitteilte. 

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Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Angriff im Regionalexpress RE 5 auf der Fahrt vom Münchner Hauptbahnhof nach Salzburg. Zwischen Haupt- und Ostbahnhof soll ein 20-Jähriger unvermittelt auf einen 18-Jährigen eingeschlagen haben. Warum es zu dem Angriff kam, ist bislang unklar.

Als ein 32-Jähriger versuchte, den Streit zu schlichten, soll der mutmaßliche Angreifer auch ihm ins Gesicht geschlagen haben. Auch der 36-jährige Begleiter des Angreifers soll den jungen Mann attackiert haben.

Der 18-Jährige erlitt eine Platzwunde unterhalb der linken Augenbraue sowie eine Verletzung an der Oberlippe. Der 32-Jährige hatte ein stark geschwollenes linkes Auge und klagte über eine Verschlechterung seines Sehvermögens. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellten Ärzte bei dem 32-Jährigen mehrere Gesichtsfrakturen fest.

Zeugen alarmierten die Polizei. Beim Halt am Münchner Ostbahnhof trafen die Einsatzkräfte alle vier Beteiligten an. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von null Promille, bei seinem 36-jährigen Begleiter 1,6 Promille.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Gesucht werden insbesondere Reisende, die den Angriff beobachtet oder versucht haben, die Auseinandersetzung zu schlichten.