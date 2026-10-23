Gewalttat in Oberbayern: Zwei Verletzte nach Angriff in Regionalzug

Der 18-Jährige erlitt eine Platzwunde unterhalb der linken Augenbraue sowie eine Verletzung an der Oberlippe. Der 32-Jährige hatte ein stark geschwollenes linkes Auge und klagte über eine Verschlechterung seines Sehvermögens. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellten Ärzte bei dem 32-Jährigen mehrere Gesichtsfrakturen fest.