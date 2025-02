Union macht Koalition für Überlastung verantwortlich

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, zieht andere Schlüsse aus dem Anschlag von München. Die Bundesregierung habe in den vergangenen drei Jahren "alles verhindert, was diese Migrationskrise beherrschbar gemacht hätte", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Und: "Das System war niemals auf einen so hohen Zuzug ausgelegt, auch ein Land wie Deutschland schafft das nicht auf Dauer."