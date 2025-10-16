Gewalttat im Park Verfahren zur Messerattacke in Aschaffenburg beginnt

Betroffenheit in der Mainstadt

Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) sagte wenige Tage vor dem Sicherungsverfahren der Deutschen Presse-Agentur: "Die Tat hat bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei uns in der Stadtverwaltung tiefe Betroffenheit ausgelöst." Derzeit arbeite man an den Plänen für eine Gedenkstätte. "Natürlich können wir alle, auch ich nicht, die Tat ausblenden, und vor allem die direkt Betroffenen werden noch lange brauchen, um alles zu verarbeiten. Wir unterstützen sie dabei."