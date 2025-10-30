Gewalttat im Park: Plädoyers im Prozess gegen mutmaßlichen Messerstecher

Der Beschuldigte hatte in dem sogenannten Sicherungsverfahren über seinen Verteidiger gestanden, einen zwei Jahre alten, deutschen Junge marokkanischer Herkunft und einen 41-jährigen Deutschen getötet zu haben, der der angegriffenen Kinderkrippengruppe helfen wollte. Zudem verletzte der Flüchtling ein zweijähriges Mädchen aus Syrien, einen weiteren Helfer (damals 72, deutsch) und eine Erzieherin (59, deutsch).