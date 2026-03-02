Gewalttat im Heim: Uni untersucht möglichen Missbrauch im fränkischen Heim

Willmars/München - In einem evangelischen Kinderheim in der Rhön sollen Minderjährige jahrelang sexualisierter Gewalt ausgesetzt gewesen sein. Auch wenn die möglichen Verbrechen unter anderem eines Pfarrers laut Staatsanwaltschaft Schweinfurt längst verjährt sind, sollen die Vorfälle von Willmars im bayerisch-thüringischen Grenzgebiet nun aufgearbeitet werden. Ein Team der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) will in den kommenden zwei Jahren in einer wissenschaftlichen Studie herausfinden, was sich von den 1950er bis in die 1980er Jahre in dem evangelischen Kinderheim Nicolhaus zugetragen hat.