Gewalttat: Frau und Kleinkind tot gefunden - 16-Jähriger in U-Haft

Dorsten/Recklinghausen - Im Fall einer tot an einem Waldweg in Dorsten gefundenen Frau und ihres ebenfalls tot gefundenen einjährigen Kindes ist Haftbefehl gegen einen 16-Jährigen erlassen worden. Der Jugendliche sei in Untersuchungshaft, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen in Recklinghausen. Der Jugendliche hatte sich am Sonntagabend bei Einsatzkräften am Tatort gemeldet und eine Tatbeteiligung eingeräumt. Es handelte sich um einen Ukrainer, der in Dorsten wohnt.