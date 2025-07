Am 29. Juni hatte eine Passantin die Frau an einem Waldweg entdeckt, kurz darauf fand die Polizei die Leiche des Kleinkinds. Bei der getöteten Mutter handelt es sich um eine 32 Jahre alte Ukrainerin, die mit ihrer erst 19 Monate alten Tochter in Dorsten lebte. Der Jugendliche - ebenfalls ein Ukrainer mit Wohnsitz in Dorsten - hatte sich gestellt und eine Tatbeteiligung eingeräumt. Er war vor einer Woche in Untersuchungshaft gekommen.