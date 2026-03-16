Gewalttat auf der Arbeit Prozess nach Gewalttat von Mellrichstadt beginnt

Mellrichstadt - Mehr als neun Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau im unterfränkischen Mellrichstadt beginnt am Montag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Schweinfurt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-Jährigen aus dem thüringischen Meiningen vor, seine damalige Kollegin aus Mordlust getötet zu haben. Der Angeklagte soll die 59-Jährige am 1. Juli 2025 heimtückisch auf der gemeinsamen Arbeitsstelle attackiert haben. Zwei Männer, die einschritten, wurden verletzt.