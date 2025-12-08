Gewalttat auf der Arbeit Prozess gegen Messerstecher von Mellrichstadt Mitte März

Zwei mutige Männer griffen ein

Der Meininger arbeitete bis zur Tat beim Stromversorger Überlandwerk Rhön. Laut den Ermittlern überraschte der 22-Jährige seine Kollegin im Büro des gemeinsamen Vorgesetzten und fügte der Frau acht Messerstiche in den Hals- und Brustbereich zu. Als der Vorgesetzte einschritt, soll der Angeklagte ihn ebenfalls mit acht Messerstichen verletzt haben. Ein weiterer Mitarbeiter, mit dessen Hilfe es gelang, den mutmaßlichen Täter zu überwältigen, wurde durch einen Messerstich in den Oberschenkel verletzt.