Gewalttat auf der Arbeit Anklage wirft Messerstecher von Mellrichstadt Mordlust vor

Mellrichstadt/Meiningen - Mehr als vier Monate nach dem mutmaßlichen Messerangriff eines jungen Mannes auf eine Kollegin im unterfränkischen Mellrichstadt hat die Staatsanwaltschaft Schweinfurt Mordanklage erhoben. Die Behörde wirft dem Verdächtigen vor, aus Mordlust und heimtückisch seine 59 Jahre alte Arbeitskollegin getötet zu haben. Das Landgericht Schweinfurt muss nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Zunächst hatten die Ermittler angenommen, dass der 22-Jährige bei dem Angriff schuldunfähig gewesen sein könnte - dafür sieht ein Sachverständiger allerdings keine Hinweise.