Gewalttat auf der Arbeit Anklage wirft Messerstecher von Mellrichstadt Mordlust vor

Schließlich habe der 22-Jährige den Entschluss gefasst, irgendeinen Menschen mit einem Messer zu töten. "Nachdem er zunächst kein geeignetes Opfer gefunden habe, sei die Wahl auf seine Arbeitskollegin gefallen. Durch die Tat habe er sich eine innere Befriedigung erhofft", teilte die Behörde mit. Ein tiefergehender Konflikt mit seiner Kollegin habe nicht bestanden. Die beiden anderen Mitarbeiter habe der 22-Jährige nach eigener Aussage weder töten noch verletzen wollen.

Austausch mit Chatbot zu Fantasie

Vor der Tat soll sich der Mann nach dpa-Informationen mit einem Chatbot darüber ausgetauscht haben, dass er gerne einen Menschen umbringen würde. Ein Chatbot ist ein Computerprogramm, das menschliche Gespräche simuliert, um Anfragen zu bearbeiten, Fragen zu beantworten und Aufgaben zu automatisieren.