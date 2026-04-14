Gewalttat auf der Arbeit Kollegin "hingerichtet" - Lebenslange Haft für 22-Jährigen

Schweinfurt/Mellrichstadt - Immer wieder fällt im Prozess das Wort "Hinrichtung": Wegen tödlicher Messerstiche auf eine Kollegin im fränkischen Mellrichstadt hat das Landgericht Schweinfurt einen 22-Jährigen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Strafkammer legte dem jungen Mann Mord, versuchten Mord und gefährlichen Körperverletzung zur Last. Das Urteil ist nach Gerichtsangaben noch nicht rechtskräftig. Die besondere Schwere der Schuld, auf die die Staatsanwaltschaft und die Nebenklagevertreter gedrungen hatten, wurde nicht festgestellt.