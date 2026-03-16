Gewalttat auf der Arbeit "Ich habe die Frau gehasst" – Messerangriff aus Mordlust?

Schweinfurt/Mellrichstadt - Im Prozess um die Tötung einer Frau hat der Angeklagte vor dem Landgericht Schweinfurt von einer Tat aus Wut und Zorn gesprochen. "Ich habe die Frau gehasst", sagte der 22-Jährige aus dem thüringischen Meiningen zu Prozessauftakt über die 59-Jährige, die er am 1. Juli 2025 im bayerischen Mellrichstadt getötet haben soll. "Wir haben uns nicht gut verstanden." Er habe sich von der Kollegin, die er seit seiner Ausbildung gekannt habe, schlecht behandelt gefühlt. "Sie hatte ein Problem damit, dass ich nicht gläubig bin."