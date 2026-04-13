Gewalttat auf der Arbeit Kollegin erstochen - Ankläger fordert lebenslange Haft

Für den Anklagevertreter wollte der mutmaßliche Mörder mit seiner Tat sein Verlangen befriedigen, jemanden töten zu wollen. Einen ersichtlichen Grund oder ein Motiv für die "Hinrichtung" der Frau sieht Oberstaatsanwalt Küstner nicht. "Ich habe einen Menschen, der sich zwei Wochen vor der Tat bewusst ein Opfer aussucht, um es zu ermorden, sich deshalb ein Messer kauft und sich mit einem Chatbot austauscht."