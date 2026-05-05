Gewalttat: Attacke auf Zeugen Jehovas - Motiv für Angriff bleibt unklar

Würzburg (dpa/lby) - Mehr als zwei Monate nach dem Messerangriff auf Zeugen Jehovas am Würzburger Hauptbahnhof bleibt das Motiv des Täters wohl für immer ungeklärt. "Ein gesichertes Motiv konnte nicht festgestellt werden", teilte die Staatsanwaltschaft Würzburg mit. "Insbesondere konnten keine Beweise gesichert werden, die auf eine Radikalisierung, etwa im religiösen Bereich, hindeuten würden." Ob womöglich eine psychische Erkrankung des 35-Jährigen für den Tatentschluss eine Rolle gespielt habe, lasse sich nicht mehr mit Sicherheit beantworten. Das Ermittlungsverfahren sei mittlerweile eingestellt worden, da der Täter tot sei.