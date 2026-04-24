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Gewalttat Attacke auf Taxi-Fahrer - 62-Jähriger schwer verletzt

Der Anlass scheint banal, die Folgen sind massiv. In Meiningen ist ein Taxifahrer körperlich angegriffen worden.

Gewalttat: Attacke auf Taxi-Fahrer - 62-Jähriger schwer verletzt
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Ein Taxifahrer wurde in Thüringen von einem Angreifer schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: Paul Zinken/dpa

Meiningen (dpa/th) - Ein 62 Jahre alter Taxi-Fahrer ist in Südthüringen von einem deutlich jüngeren Angreifer attackiert und schwer verletzt worden. Er sei in Meiningen vom Fahrer eines Transporters geschlagen und getreten worden, so dass er zu Boden ging, berichtete die Polizei. Vorausgegangen war, dass der Taxifahrer mit einem Fahrgast in seinem Wagen starten wollte, als der Transporterfahrer sein Fahrzeug neben ihm stoppte. 

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Der 35 Jahre alte Transporterfahrer sei ausgestiegen und es kam zu einem Streit zwischen ihm und dem 62-Jährigen - offenbar wegen der Verkehrssituation. Zeugen des Vorfalls hielten den Angreifer von weiteren Tätlichkeiten ab, so die Polizei. Der Taxifahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Transporterfahrer.