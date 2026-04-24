Gewalttat: Attacke auf Taxi-Fahrer - 62-Jähriger schwer verletzt

Meiningen (dpa/th) - Ein 62 Jahre alter Taxi-Fahrer ist in Südthüringen von einem deutlich jüngeren Angreifer attackiert und schwer verletzt worden. Er sei in Meiningen vom Fahrer eines Transporters geschlagen und getreten worden, so dass er zu Boden ging, berichtete die Polizei. Vorausgegangen war, dass der Taxifahrer mit einem Fahrgast in seinem Wagen starten wollte, als der Transporterfahrer sein Fahrzeug neben ihm stoppte.