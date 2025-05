Schweinfurt (dpa/lby) - Rund ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Schweinfurt hat die Staatsanwaltschaft 14 Jahre Haft für den Angeklagten verlangt. Nach Angaben des Landgerichts Schweinfurt plädierte die Anklage auf Mord. Die Verteidigung verlangte am Montag eine Verurteilung des 40-Jährigen wegen Tötung auf Verlangen und eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Das Urteil wird voraussichtlich am 13. Mai verkündet.