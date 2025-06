Gewalttat an Pfingsten: Stiefsohn ersticht 76-Jährige

München (dpa/lby) - Bei dem jungen Mann, der am Pfingstsonntag eine 76-Jährige in München erstochen hat, handelt es sich um dem Stiefsohn der Frau. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden in der Küche der Wohnung seines Vaters und seiner Stiefmutter in Streit geraten. Dabei soll es um Handwerksarbeiten gegangen sein, die der 24-Jährige in den verschiedenen Immobilien seines Vaters ausgeführt hatte. Darüber hatte es den Angaben zufolge auch vorher schon immer wieder Streit zwischen den beiden gegeben.