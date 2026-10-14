Gewalttat an Gymnasium Hätte der Angriff von Schongau verhindert werden können?

Dazu müssten laut Ministerium "objektive Hinweise vorliegen", welche die Einschätzung zulassen, dass die betreffende Person künftig schwerwiegende Straftaten begehen wird. Mit den damals bekannten Fakten sei das nicht der Fall gewesen, schreibt das Ministerium - trotz der Funde bei der Durchsuchung. Die Polizei habe "alle rechtlichen und tatsächlichen Maßnahmen getroffen, welche polizeilicherseits möglich waren".

Wie konnte der 16-Jährige an eine Schusswaffe kommen?

Die Ermittlungen dazu laufen noch. Nach dpa-Informationen hatte der 16 Jahre alte Kroate nach der Tat gegenüber Ermittlern angegeben, sich die Waffe im Darknet besorgt zu haben. Die Ermittler beschäftigen sich deshalb weiter mit der Frage, woher die Pistole genau stammte. "Dem Hersteller würde ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt werden", teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit.

Was wird den Behörden vorgeworfen?

SPD-Politikerin Feichtmeier warf der Staatsregierung Versagen vor: "Der mutmaßliche Täter von Schongau hat Amokläufe verherrlicht, Mitschüler bedroht und bei ihm sind Waffen, Schutzweste und eine Sturmhaube gefunden worden. Das hervorragend ausgebildete Gefährdungsmanagement der Polizei hätte zwingend eingeschaltet werden müssen, da sind die Spezialisten für solche Fälle."

Grünen-Politiker Siekmann legte den Fokus vor der Ausschusssitzung vor allem auf offene Fragen: "Warum wurden trotz Ermittlungsverfahren aus 2025 wegen Bedrohung von Mitschülern und Verherrlichung von Amokläufen keine weiteren präventiven Maßnahmen ergriffen? Was war das Ergebnis der angeordneten psychiatrischen Begutachtung vor der Gewalttat?"