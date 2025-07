Motiv unbekannt

Der Tatverdächtige soll am 26. Juni in der Kleinstadt an der bayerisch-hessischen Grenze seine getrennt lebende Ehefrau (64) und deren Schwester (69) getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. "Der Beschuldigte hat sich bisher nicht zu seinem Motiv geäußert", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Hinweise auf eine psychische Erkrankung des damals 66-Jährigen gebe es nicht.