Opfer in Kofferraum verfrachtet

Der Bulgare soll die Geschädigte in den frühen Morgenstunden am 31. Juli 2024 an einer Bushaltestelle in Bergrheinfeld bei Schweinfurt abgepasst haben. Ohne jede Vorwarnung soll der Angeklagte mit der spitzen Seite eines

Schlosserhammers 13 Mal auf den Kopf der Frau eingeschlagen haben.