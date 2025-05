Verteidiger: Flüchtling weiterhin gefährlich

In der Psychiatrie verweigert der Flüchtling allerdings nach Auskunft seines Pflichtverteidigers jegliche Therapieangebote. "Er ist eine Gefahr für die Allgemeinheit", sagte Anwalt Hans-Jochen Schrepfer der Deutschen Presse-Agentur. "Er gilt immer noch als allgemein gefährlich, auch in dem Bezirkskrankenhaus, in dem er sich befindet."