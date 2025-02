Gewaltschutz: München eröffnet Gewaltschutzunterkunft für Transpersonen

München (dpa/lby) - In München gibt es jetzt eine spezielle Schutzunterkunft für von Gewalt betroffene Transpersonen, intergeschlechtliche und non-binäre Menschen. Nach Angaben der Stadt ist es das erste Angebot dieser Art in Deutschland, das eine große Lücke schließt. "Trans-, intergeschlechtliche und nicht binäre Personen sind in erheblichem Maße von Gewalt betroffen, auch von Partnerschaftsgewalt", sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). In herkömmlichen Schutzunterkünften hätten sie oft nicht die notwendige Unterstützung gefunden.