Gewaltsamer Tod "Werden Fabi nicht vergessen" - Gedenken bei Fußballspiel

Güstrow - Die Ermittlungen zum Tod von Fabian gehen auch am Wochenende weiter, zudem wurde mit bewegenden Worten und Gesten an den Jungen erinnert. Eine DNA-Analyse der am Dienstag bei Klein Upahl gefundenen Kinderleiche hatte ergeben, dass es sich um den Achtjährigen handelt, der vor gut einer Woche verschwunden war. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis ist er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Am Freitag erinnerten Sportler bei einem Fußballspiel an den getöteten Jungen. Kinder ließen Luftballons steigen, um sich von Fabian zu verabschieden.