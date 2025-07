Gewaltsamer Tod im Pflegeheim: Ex-Pflegehelfer wegen Tötung einer Heimbewohnerin angeklagt

Laut Staatsanwalt war der Angeklagte an dem Tag in das Zimmer gegangen, um die Frau zu windeln. Anschließend habe er anderen Pflegekräften den Tod der Frau mitgeteilt – nicht aber, dass er etwas damit zu tun habe. Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Obduktion sei schließlich Gewalteinwirkung festgestellt worden. Der Angeklagte, der inzwischen nicht mehr in dem Pflegeheim arbeitet und arbeitslos ist, äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.