Gewaltsam geöffnet: Tresor aus Firma entwendet und in See gefunden

Unbekannte Täter hatten sich ersten Ermittlungen der Polizei zufolge am Wochenende gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude in Kolitzheim (Landkreis Schweinfurt) verschafft und den Tresor mitgenommen. Sie entwendeten demnach den Inhalt und entsorgten den Tresor im See. Die Höhe der Beute sei Teil der Ermittlungen und noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Als der Tresor gefunden wurde, sei er bis auf Dokumente leer gewesen. Die Polizei habe ihn geborgen und daran Spuren gesichert.