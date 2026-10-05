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Gewaltsam geöffnet Tresor aus Firma entwendet und in See gefunden

Ein Passant entdeckt einen Tresor in einem See im Landkreis Schweinfurt. Er ruft die Polizei. Die Spur führt zu einem Firmengebäude im selben Landkreis.

Gewaltsam geöffnet: Tresor aus Firma entwendet und in See gefunden
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Die unbekannten Täter entwendeten demnach den Tresor samt Inhalt und entsorgten ihn dann im See. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Röthlein (dpa/lby) - Ein Passant hat einen Tresor in einem See nahe Röthlein (Landkreis Schweinfurt) gefunden. Dieser sei zuvor aus einer Firma entwendet und gewaltsam geöffnet worden, teilte die Polizei mit.

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Unbekannte Täter hatten sich ersten Ermittlungen der Polizei zufolge am Wochenende gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude in Kolitzheim (Landkreis Schweinfurt) verschafft und den Tresor mitgenommen. Sie entwendeten demnach den Inhalt und entsorgten den Tresor im See. Die Höhe der Beute sei Teil der Ermittlungen und noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Als der Tresor gefunden wurde, sei er bis auf Dokumente leer gewesen. Die Polizei habe ihn geborgen und daran Spuren gesichert. 

Im selben Zeitraum wurden in Kolitzheim den Angaben nach die Kennzeichen eines Fahrzeugs gestohlen. Die Ermittler prüfen demnach, ob es einen Zusammenhang gibt.