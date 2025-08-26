Erfurt (dpa/th) - Die steigende Anzahl an Fällen häuslicher Gewalt in Thüringen ist aus Sicht von Thüringens Sozialministerin Katharina Schenk (SPD) ein Signal für Fortschritte bei der Präventionsarbeit. Es würden mehr Fälle gemeldet als bislang. "Es muss ja immer darum gehen, das Hellfeld größer zu machen", sagte die SPD-Politikerin in Erfurt bei der Vorstellung des Umsetzungsberichts zur Istanbul-Konvention für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. "Die Sichtbarkeit ist natürlich ganz zentral, um am Ende auch die Maßnahmen mit der nötigen Vehemenz durchzusetzen", so Schenk.