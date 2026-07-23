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Gewaltkriminalität Festgenommener nach Attacke in Regensburg ist 20-Jähriger

Bei einer tödlichen Messerattacke in Regensburg ist ein Mann gestorben. Nun gibt die Polizei Details zum mutmaßlichen Täter bekannt.

Regensburg - Der nach einer tödlichen Messerattacke in einer Regensburger Bankfiliale festgenommene Mann ist 20 Jahre alt. Der Tatverdächtige blieb bei dem Zugriff durch Spezialkräfte der Polizei unverletzt, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte. Die Einsatzkräfte nahmen den Deutschen demnach in dem Gebäude fest, in dem er zuvor einen anderen Mann mit einem Messer tödlich attackiert haben soll. 

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"Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauern weiterhin an und sind noch nicht abgeschlossen. Unter anderem wird das Gebäude derzeit noch abgesucht", ergänzte eine Sprecherin. Die Polizei geht aber weiterhin von einem Einzeltäter aus. "Hinweise auf einen zweiten Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor."