Gewaltkriminalität Festgenommener nach Attacke in Regensburg ist 20-Jähriger

Regensburg - Der nach einer tödlichen Messerattacke in einer Regensburger Bankfiliale festgenommene Mann ist 20 Jahre alt. Der Tatverdächtige blieb bei dem Zugriff durch Spezialkräfte der Polizei unverletzt, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte. Die Einsatzkräfte nahmen den Deutschen demnach in dem Gebäude fest, in dem er zuvor einen anderen Mann mit einem Messer tödlich attackiert haben soll.