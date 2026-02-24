Gewaltkriminalität: Angriff am S-Bahnhof - Zwölfjähriger stellt sich

Der Zwölfjährige soll den 26-Jährigen am Sonntagabend in Berlin-Neukölln eine Treppe in einem S-Bahnhof hinuntergetreten haben. Der Minderjährige habe sich am Montag in den späten Abendstunden bei der Polizei gemeldet, so der Sprecher weiter. Drei Mittäter im Alter von 15, und zweimal 14 Jahren stellten sich demnach ebenfalls. Zuerst hatte RTL darüber berichtet.