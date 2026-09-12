Gewaltige Abdrücke 66,5 Millionen Jahre alte Spur eines T. rex entdeckt

Marmarth - Fast einen Meter lang ist jeder der Fußabdrücke, die ein riesiger Tyrannosaurus rex Analysen zufolge vor rund 66,5 Millionen Jahren im heutigen Nordamerika hinterließ. Insgesamt vier reihen sich in der sogenannten Hell-Creek-Formation nahe der kleinen Ortschaft Marmarth aneinander, zwei linke und zwei rechte, wie ein Forschungsteam im Fachmagazin "Journal of Vertebrate Paleontology" berichtet. Es handle sich um die erste bekannte Abfolge mehrerer Schrittspuren eines ausgewachsenen T. rex überhaupt.