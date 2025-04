Einen immateriellen Schatz durften die Kinder der dritten Klassen der Hildburghäuser Grundschule 1 am Mittwoch mit nach Hause nehmen. Der örtliche Kinder- und Jugendschutzdienst „Villa Immergrün“ hatte zum Tag der gewaltfreien Erziehung am 30. April eine Aktion gestartet, bei der die Kinder zu einen über ihre Rechte informiert wurden und darüber, wie sie sicher und gut aufwachsen können. Außerdem durften sie sich gegenseitig Gläser mit lieben Worten befüllen und eine Leinwand parallel dazu gestalten, die das Schulhaus künftig ziert. Laut Christina Medrow, die den Tag mit ihrer Kollegin Marlen Linke erstmals in Hildburghausen gestaltet hat, soll künftig jedes Jahr am 30. April eine neue Aktion stattfinden. Der Kinder- und Jugendschutzdienst unter dem Trägerwerk Soziale Dienste existiert in der Kreisstadt seit Mai 2024.