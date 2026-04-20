München - An der Massenschlägerei vor dem Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (4:2) waren nach Polizeiangaben rund 1.000 Fans beteiligt. Die Fußball-Anhänger trafen sich am Sonntagnachmittag offenbar bewusst zu der Auseinandersetzung auf einem Parkplatz, wie Polizeisprecher Christian Drexler am Tag danach sagte. "Es hatte für uns den Anschein, als ob die Aktion geplant war. Es hat nicht spontan ausgeschaut", sagte er. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein, acht Beamte wurden bei der Aktion verletzt. Mehr als 500 Fans kamen in Gewahrsam.