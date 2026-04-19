Gewalt unter Fußballfans: Massenschlägerei vor Bayern-Spiel – Verletzte und Festnahmen

Zahl der Verletzten noch nicht bekannt

Nach Angaben einer Sprecherin der Münchner Polizei wurden um die hundert Fans kontrolliert. Wie viele von ihnen anschließend in Gewahrsam genommen wurden, sei bislang unklar. Auch die Zahl der Verletzten sei noch nicht bekannt. "Derartige Gewalt vor Sportveranstaltungen dulden wir in München nicht", sagte eine Sprecherin.