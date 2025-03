Gewalt: Schuhabdruck im Gesicht - Körperverletzung in Gera

Gera (dpa/th) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Gera wurde ein Mann mit Fußtritten ins Gesicht traktiert. Die Polizei sprach von einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Nacht zu Sonntag im Stadtteil Lusan. Einer der Männer wurde in einen Rettungswagen gebracht - dort sei das Ausmaß der Tätlichkeiten deutlich geworden: Er hatte einen deutlichen Abdruck eines Schuhprofils im Gesicht.