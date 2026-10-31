Gewalt nach Fußballspiel: Verletzter Polizist nach Randale bei Regionalliga-Spiel

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Spiel der Fußball-Regionalliga Südwest im Kasseler Auestadion ist es zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei nahm zehn Menschen vorläufig fest, ein Beamter wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte. Zuvor hatte Hessen Kassel die Partie gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz durch ein spätes Gegentor mit 0:1 verloren