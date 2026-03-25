Gewalt im Nahverkehr "Alarmzeichen" - Ruf nach Doppelbesetzung in Zügen

Erfurt (dpa/th) - Angesichts von Gewaltattacken gegen Zugpersonal plädieren mehrere Innenpolitiker für eine Doppelbesetzung als Standard in Zügen. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Angst zum ständigen Begleiter zum Dienstantritt wird", sagte SPD-Fraktionschef Lutz Liebscher in einer Landtagsdebatte. Die BSW-Fraktion hatte eine Aktuelle Stunde zur Sicherheit des Zugpersonals und der Reisenden beantragt. Hintergrund ist der tödliche Angriff auf einen 36 Jahre alten Zugbegleiter in einem Regionalzug bei Kaiserslautern Anfang Februar im Rahmen einer Ticketkontrolle.