Herrmann: Warum kaum Stadionverbote in Deutschland?

"Ich wünsche mir das nicht. Aber wir müssen darüber reden, warum es nur in anderen europäischen Ländern solche Maßnahmen gibt. Genauso beim Thema Stadionverbote: Wenn diese in anderen Ländern Wirkung entfalten, warum werden sie dann in Deutschland so gut wir gar nicht angewendet?", fragte Herrmann. Er hofft, dass Vereine Stadionverbote "konsequenter umsetzen" und dass es schon bei dem Gipfeltreffen erste Ergebnisse gibt.