Gewalt gegen Lehrkräfte: Spuck-Attacken und Schlimmeres - Gewalt an Schulen

Schläge und Online-Mobbing - bundesweite Erhebung

Reukauf verwies auf eine aktuelle repräsentative bundesweite Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE). Demnach kam es in den vergangenen fünf Jahren an 65 Prozent der Schulen zu psychischer etwa durch Bedrohungen oder Beleidigungen und an 35 Prozent der Schulen zu physischer Gewalt gegen Lehrkräfte. 36 Prozent der Schulleitungen berichten von Lehrkräften, die im digitalen Raum angegriffen wurden.