Nürnberg (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger hat auf einen Fahrkartenkontrolleur in Nürnberg eingeschlagen und ihn dabei leicht verletzt. Der 17-Jährige hatte bei der Kontrolle am Samstagabend keine gültige U-Bahn-Fahrkarte dabei und wollte flüchten, wie die Polizei mitteilte. Als der 34-jährige Kontrolleur und ein Kollege die Flucht verhindern wollten, schlug der 17-Jährige zu. Die beiden Mitarbeiter der Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung strafrechtlich verantworten.