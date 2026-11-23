Berlin - Die Union stellt sich hinter Überlegungen, sogenannte Femizide härter zu bestrafen. "Um Frauen wirksamer zu schützen und Täter konsequent zur Verantwortung zu ziehen, fordern wir den verbesserten Schutz von Frauen durch ein neues Merkmal beim Mordtatbestand, das an der Tat selbst ansetzt", heißt es in einem Positionspapier, das der Vorstand der CDU/CSU-Fraktion beschlossen hat. "Damit sollen insbesondere Tötungen von Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner konsequent als Mord bestraft werden können."