Gewalt gegen Beamte: Drei Polizisten in Bayern binnen zwei Tagen gebissen

Den ersten Fall gab es am Freitag in Augsburg: Die Polizei wurde vormittags in die Bahnhofstraße gerufen, wo ein 43-jähriger Mann Passanten belästigte und sich gegenüber den Beamten aggressiv zeigte. Als diese ihn fixierten, biss er einen Polizisten. Zwei Beamte verletzten sich bei dem Einsatz Polizeiangaben zufolge leicht. Der 43-Jährige wurde nach einer Blutentnahme wegen eines psychischen Ausnahmezustands in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.