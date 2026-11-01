Gewalt eskaliert Schock über Gewalt in Frankfurt - Lage wieder beruhigt

"Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass wir damit rechnen müssen, dass sich linksextremistisches Gewaltpotenzial unter diese Demonstration mischen wird, und so ist es gekommen", sagte Innenminister Poseck am Samstagabend. "Wir gehen von ungefähr 100 linksextremistisch motivierten Gewalttätern aus. Diese haben die Polizei massiv angegriffen mit Flaschenwürfen, mit Steinen und mit Pyrotechnik."