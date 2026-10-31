Gewalt eskaliert Krawalle und Plünderungen in Frankfurt

Pyrotechnik, Böller und Steinwürfe

An dem Demonstrationszug nahmen nach Angaben der Polizei zwischenzeitlich bis zu 8.000 Menschen teil, er war über Stunden mehrere Kilometer durch die Frankfurter Innenstadt unterwegs. Die Veranstalter sprachen von rund 9.000 Teilnehmern.

Ihren Anfang hatten die Proteste am Nachmittag an der Weseler Werft am Main in der Nähe der Europäischen Zentralbank (EZB) genommen. Angemeldet waren in der Main-Metropole ursprünglich zwei Kundgebungen. Laut Polizei wurde eine nach kurzer Zeit beendet und ein gemeinsamer Demozug gebildet. Die Veranstalter appellierten an die Teilnehmer, friedlich zu bleiben.

Wasserwerfer im Einsatz

Redner kritisierten unter anderem den Sparkurs bei Bildung und Gesundheit. Auf Plakaten forderten Teilnehmer mehr Perspektiven und mehr Gerechtigkeit für junge Menschen. In der Menge waren Sprechchöre ganz unterschiedlicher Gruppen zu hören, etwa "Wir steh'n auf" über "Merz muss weg" bis hin zu "Revolution" und "Viva Palästina".

Immer wieder stoppte die Polizei unterwegs den Aufzug, weil sich einzelne Teilnehmer verbotenerweise vermummten oder Pyrotechnik gezündet wurde. Gut einen Kilometer vor dem Abschluss an der Weseler Werft im Osten Frankfurts, wo der Aufzug gestartet war, eskalierte die Situation ein erstes Mal.

"Wir setzen unseren Wasserwerfer gegen die Störer ein", schrieb die Polizei auf WhatsApp. Gegen 18.20 Uhr teilte sie mit, die Versammlung sei aufgrund des "unfriedlichen Verlaufs" aufgelöst worden.

Polizei geht teils massiv vor

Nach dem Ende des Demozuges rief die Polizei unter anderem mit Lautsprecherdurchsagen immer wieder dazu auf, Ansammlungen in der Innenstadt aufzulösen und sich von Gewalttätern zu distanzieren.

An der Konstablerwache versuchten Randalierer eine Blockade mit einem umgekippten Müllcontainer zu errichten, wie dpa-Reporter beobachteten. Die Polizei verhinderte dies mit massivem Einsatz. Gegen 20.45 Uhr sagte ein Sprecher, dass die Lage etwas ruhiger geworden sei. Es sei aber nach wie vor ein großes Polizeiaufgebot vor Ort, Schwerpunkt sei die Konstablerwache. Dann folgten Attacken auf Geschäfte und Plünderungen.

Aus Angst vor Ausschreitungen hatten viele Einzelhändler in den Innenstädten und vor allem in Luxus-Einkaufsstraßen auch in Frankfurt vorsorglich ihre Schaufenster mit Holzplatten oder anderem verbarrikadiert.

Friedliche Demo in Kassel

Deutlich friedlicher ging es bei einer weiteren Kundgebung in Hessen zu: In Kassel versammelten sich am Nachmittag der Polizei zufolge zwischen 500 und 600 Menschen. Dort sei alles friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher.