Eine Stunde vor Beginn dieses Tages der offenen Tür hat es noch in Strömen gegossen, sodass die Befürchtung bestand, die gesamte Veranstaltung müsse in der Halle und nicht wie geplant auf dem Meininger Betriebsgelände im 5. Tongraben stattfinden. Doch pünktlich zum geplanten Beginn hatte sich die Sonne wieder gezeigt und schien den gesamten Nachmittag über vom blauen Himmel. Sandra Radloff, die Geschäftsführerin vom Gewässerunterhaltungsverband Hasel/Lauter/Werra, hatte sich durch den Regen nicht entmutigen lassen. Gleich zu Beginn ihrer Begrüßung versicherte sie: „Regen ist für uns schönes Wetter!“ Und das nicht nur nach dem Regenmangel dieses Sommers, schließlich kümmert sich ihr Verband ja vor allem um das Wasser in den Flüssen und Bächen der Region.